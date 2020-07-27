روسيا: انخفاض بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وارتفاع حالات الوفاة





وتبلغ الحصيلة الإجمالية في البلاد، 818120 حالة، منها 13354 وفاة.



رام الله - دنيا الوطنسجلت روسيا اليوم الاثنين، انخفاضاً بسيطاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، مقارنة باليوم السابق.وسجلت البلاد اليوم، 5636 إصابة جديدة بالفيروس، فيما كانت قد سجلت أمس 5765، ليرتفع عدد الإصاباتكما أعلن مركز مواجهة أزمة فيروس (كورونا) في البلاد، تسجيل 85 وفاة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، في حين تم تسجيل 77 حالة وفاة أمس.