دولي

روسيا: انخفاض بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وارتفاع حالات الوفاة

روسيا: انخفاض بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) وارتفاع حالات الوفاة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا اليوم الاثنين، انخفاضاً بسيطاً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، مقارنة باليوم السابق. 

وسجلت البلاد اليوم، 5636 إصابة جديدة بالفيروس، فيما كانت قد سجلت أمس 5765، ليرتفع عدد الإصابات 

كما أعلن مركز مواجهة أزمة فيروس (كورونا) في البلاد، تسجيل 85 وفاة بفيروس (كورونا) خلال آخر 24 ساعة، في حين تم تسجيل 77 حالة وفاة أمس.

وتبلغ الحصيلة الإجمالية في البلاد، 818120 حالة، منها 13354 وفاة.

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