مقتل خمسة جنود أتراك في انقلاب حافلة عسكرية جنوبي البلاد
رام الله - دنيا الوطن
قُتل خمسة جنود أتراك، اليوم الاثنين، في انقلاب حافلة عسكرية كانت تقلهم، في ولاية "مرسين" جنوبي البلاد.
ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فقد أصيب في الحادث أيضاً عشرة آخرون، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال مكتب حاكم الولاية: إن سبب الحادث لم يتحدد بعد.
قُتل خمسة جنود أتراك، اليوم الاثنين، في انقلاب حافلة عسكرية كانت تقلهم، في ولاية "مرسين" جنوبي البلاد.
ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فقد أصيب في الحادث أيضاً عشرة آخرون، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقال مكتب حاكم الولاية: إن سبب الحادث لم يتحدد بعد.
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