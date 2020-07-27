مقتل خمسة جنود أتراك في انقلاب حافلة عسكرية جنوبي البلاد



وقال مكتب حاكم الولاية: إن سبب الحادث لم يتحدد بعد.









رام الله - دنيا الوطنقُتل خمسة جنود أتراك، اليوم الاثنين، في انقلاب حافلة عسكرية كانت تقلهم، في ولاية "مرسين" جنوبي البلاد.ووفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز)، فقد أصيب في الحادث أيضاً عشرة آخرون، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.