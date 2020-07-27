ألمانيا: ارتفاع طفيف بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) ولا وفيات جديدة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت ألمانيا، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، مقارنة باليوم السابق.



وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في البلاد، تسجيل ‭340‬‬ حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 205609، ويعد هذا الرقم زيادة عن إحصائية اليوم السابق، حيث تم تسجيل أمس 305 حالة إصابة.



وأوضح المعهد أن ألمانيا، لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليظل العدد ثابتاً عند 9118.