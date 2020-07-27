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دولي

الصين: إغلاق أبواب القنصلية الأمريكية بمدينة "تشنغدو"

الصين: إغلاق أبواب القنصلية الأمريكية بمدينة "تشنغدو"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أن القنصلية الأمريكية بمدينة "تشنغدو" في جنوب غرب البلاد، تم إغلاق أبوابها.

يأتي ذلك، بعد يومين فقط من قرار أمريكي، بإغلاق القنصلية الصينية، في مدينة هيوستن، على خلفية خلافات بين الجانبين.

وتشهد العلاقات الأمريكية الصينية واحدة من أسوأ مراحلها، بدأت عقب تفشي فيروس (كورونا) في بداية العام الحالي، حيث تتهم واشنطن بكين بأنها لم تفصح عن المعلومات كاملة بشأن تفشي الفيروس.

وأدى الفيروس حتى الآن بعد سبعة أشهر من انتشاره، إلى وفاة نحو 600 ألف شخص، وإصابة أكثر من 16 مليوناً آخرين في جميع أنحاء العالم، فيما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم بوفيات وإصابات (كورونا).

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