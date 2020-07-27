حماس تُعلّق على حرق مستوطنين لمسجدٍ في البيرة

إحراق مستوطنين مسجد بالبيرة

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على حرق مستوطنين فجر اليوم الاثنين، لمسجدٍ في البيرة.



وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إحراق المستوطنين مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة بالضفة الغربية، "سلوك همجي، يعبر عن انحطاط المستعمر الصهيوني، ومعاداته لكل القيم الإنسانية التي تحترم الأديان ودور العبادة".



وأكد أن هذه الجرائم، التي يرتكبها المستوطنون هي "نتاج تحريض المؤسسات الصهيونية وسياستها العنصرية، ضد شعبنا الفلسطيني".



ودعا قاسم أبناء شعبنا في الضفة الغربية، إلى التكاتف والتعاون للتصدي لجرائم المستوطنين، ومواجهتهم، وردعهم عن تكرار هذه الجرائم.



وأحرق مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، أجزاءً من مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.