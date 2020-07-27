حملة اعتقالات بالضفة ومواجهات في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين والليلة الماضية، حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس.



ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمود نواف، كما داهمت دوريات إسرائيلية بلدة سبسطية شمال نابلس، وتمركزت في المنطقة الأثرية ومنطقة البيادر وساحة الأعمدة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزبابدة، وحاصرت منزلاً وفتشته قبل انسحابها من البلدة.



واقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع جنوب جنين، حيث اندلعت مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت بكثافة، كما اعتقل الشاب عمارة عبد اللطيف فشافشة، وجرى مداهمة عدة منازل، عرف منها منزلا المواطنين حسام شلبي، ومهنا شرقاوي.



واعتقل الاحتلال المواطن ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر في جنين، فيما اقتحم منزل المواطن عبد الله إسماعيل حنتولي، الذي اعتقل نجله جراح في مداهمه سابقة.



كذلك داهمت قوات الاحتلال، قرية عنزا، واندلعت على إثرها مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين عيسى محمد الحوامدة، ومحمد ابراهيم الحوامدة، بعد اقتحام منزليهما في بلدة السموع.



بالتزامن مع ذلك، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.



وفي القدس المحتلة، داهمت قوات كبيرة من الاحتلال مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، واعتقلت الشبان رأفت الكيالي، ويعقوب القواسمي، وعبد الله البكري، وعلي الرشق، من بعد دهم منازلهم وتفتيشهما والتخريب في محتوياتهما.



وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال دهمت عدة منازل في بلدة عناتا، وصادرت تسجيلات كاميرات من أحيائها.



من جانب آخر، اقتحمت قوة الاحتلال بلدة كفر عقب بعد مداهمات وتفتيش، طالت محيط منطقة مقتل الشاب غازي المهلوس أمس.