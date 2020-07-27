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دولي

إيران تُوجه تهديداً شديد اللهجة لواشنطن بعد اعتراض طائرة مدنية بالأجواء السورية

إيران تُوجه تهديداً شديد اللهجة لواشنطن بعد اعتراض طائرة مدنية بالأجواء السورية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت إيران، اليوم الاثنين، تهديداً شديد اللهجة للولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية اعتراض طائرة مدنية في الأجواء السورية الخميس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم: إن طهران ستتخذ الخطوات اللازمة، رداً على اعتراض الطائرة ولـ "جعل الأميركيين يندمون"، وفق تعبير المتحدث باسمها. 

وأضافت: أن اعتراض الطائرة المدنية الخميس الماضي، هو تهديد إرهابي، ينتهك جميع الأعراف والقوانين والدولية، مشيرة إلى أن الأميركيين، جرّبوا كل أنواع القرصنة، وقطع الطرق، وانتقلوا من القرصنة البحرية إلى الجوية، كما نقلت قناة (الميادين).

 وقالت الخارجية الإيرانية: الاعتراض الأميركي للطائرة المدنية الإيرانية في أجواء سوريا ولبنان، كان خطيراً للغاية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، مساء الخميس الماضي، أن مقاتلتين أمريكيتين اعترضتا، طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.

وقال التلفزيون الإيراني، إن الطائرتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعاً لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب بإصابة عدد من الركاب.

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