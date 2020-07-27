قلقيلية: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 157

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية اللواء، رافع رواجبة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة.



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن حالتي الإصابة من المخالطين من مدينة قلقيلية، وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة المصابة في المحافظة إلى 157 إصابة.



وكان رواجبة، أعلن فجر اليوم الاثنين، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، معظمها في بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة.