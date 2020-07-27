بظل تزايد وتيرة المظاهرات.. قرار بتعزيز الحراسة على نتنياهو وأفراد عائلته





وأضافت الصحيفة، أن (شاباك) قام بالذات بتعديل منظومة الحماية التي يتم توفيرها لنتنياهو بعد المظاهرة، التي جرت قرب منزله الخاص في "قيساريا" مساء أمس الأول السبت.





وبحسب (هآرتس) فان جهاز الأمن العام، يخشى من وقوع ما يسمى بحدث يتعلق بالحراسة الأمنية دون سابق إنذار من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع صدامات عنيفة قرب المسكن الرسمي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وينصب قلق (شاباك) على تواجد آلاف الأشخاص، لا يتم استجوابهم أمنياً قرب المسكن، إلى جانب إمكانية وقوع أعمال عنف أيديلوجية، خاصة أنه يتم تأجيجها من جملة ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.





وكانت قناة (كان) ذكرت أمس، أن وزير شؤون الاستخبارات، أيلي كوهين، بادر إلى عقد جلسة للجنة الوزارية لشؤون (شاباك) الأسبوع المقبل، بشأن تكثيف الحراسة حول نتنياهو.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن جهاز الأمن العام (شاباك) عزز مؤخراً الحراسة على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأفراد عائلته، في ظل تزايد وتيرة المظاهرات قرب مسكنه الرسمي في القدس، وارتفاع حدة التوتر بين المتظاهرين.