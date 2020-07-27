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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من بلدة السموع بمحافظة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من بلدة السموع بمحافظة الخليل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين من بلدة السموع بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت من بلدة السموع جنوب الخليل المواطنين، عيسى محمد موسى الحوامدة، ومحمد إبراهيم محمد الحوامدة، بعد أن داهمت منزليهما.

وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال، حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت أمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.

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