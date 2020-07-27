لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تُنبيه 20 منشأة غير ملتزمة

أكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، بأن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا والخط الغربي، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية، للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وقال: تمت زيارة ومتابعة 138 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 118 منشأة منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت التنبيه الشديد لـ 20 منشأة غير ملتزمة.





رام الله - دنيا الوطن