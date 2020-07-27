سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل بمستوطنة (بركان)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لعامل في مستوطنة (بركان).
أفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لعامل في مستوطنة (بركان).
وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن المصاب من منطقة "الزاوية"، مشيراً إلى أنه تم حجره يوم الأربعاء الماضي، وأخذ عينة له وكانت سلبية، و"اليوم أعيد سحب عينة جديدة له، وتبين أنه مصاب".
وتابع كميل: أن المصاب ملتزم أصلاً بالحجر، ولم يخالط أحداً، وهو غير متزوج، وبناءً عليه لن يتم إغلاق "الزاوية".
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