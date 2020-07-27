سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل بمستوطنة (بركان)





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن المصاب من منطقة "الزاوية"، مشيراً إلى أنه تم حجره يوم الأربعاء الماضي، وأخذ عينة له وكانت سلبية، و"اليوم أعيد سحب عينة جديدة له، وتبين أنه مصاب".





وتابع كميل: أن المصاب ملتزم أصلاً بالحجر، ولم يخالط أحداً، وهو غير متزوج، وبناءً عليه لن يتم إغلاق "الزاوية".









رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لعامل في مستوطنة (بركان).