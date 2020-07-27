قلقيلية: 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 155



وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة النشطة في المحافظة إلى 155 إصابة، وفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).





وناشدت المحافظة المواطنين بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة؛ لمحاصرة هذا الفيروس، ومنع انتشاره.





رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية، 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، معظمها في بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة.