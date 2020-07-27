قلقيلية: 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 155
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، معظمها في بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة.
وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة النشطة في المحافظة إلى 155 إصابة، وفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).
سجلت محافظة قلقيلية، 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، معظمها في بلدة "عزبة سلمان" جنوب المحافظة.
وبذلك يرتفع عدد الحالات المصابة النشطة في المحافظة إلى 155 إصابة، وفق تصريح للمحافظة، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).
وناشدت المحافظة المواطنين بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة؛ لمحاصرة هذا الفيروس، ومنع انتشاره.
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