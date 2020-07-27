"المرور" بغزة: وفاة طفل وأربع إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، بتسجيل

خمسة حوادث سير، لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ونتج عن هذه الحوادث وفاة طفل إلى جانب أربع إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.



كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



رام الله- دنيا الوطن