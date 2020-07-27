الأوقاف تُندد بمحاولة المستوطنين إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمحاولة إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة، ليلة أمس، من قبل قطعان المستوطنين، الذين قاموا بإحراق مرافق المسجد، وخطُّوا عبارات عنصرية على جدرانه.



وأكد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن هذا الفعل الإجرامي والعنصري، تتحمل مسؤوليته كافة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعمل حثيثاً على دعم هذه الفئات الإرهابية، والتي لا تألو جهداً في الاعتداء على مقدسات المسلمين ومساجدهم، سواء في المسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمات وانتهاكات يومية تنال مبانيه وساحاته وحراسه ومصلّيه، أو في المسجد الإبراهيمي الذي يواجه هجمة إسرائيلية غير مسبوقة في محاولة السيطرة عليه بشكل كامل.



وطالب أبو الرب المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة، بكف أيدي هذه الفئة المجرمة، عن التعرض لمقدسات المسلمين ومشاعرهم.