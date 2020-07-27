دولي

(الكونجرس) الأمريكي يقرر تمويل إسرائيل بـ 38 مليار دولار

(الكونجرس) الأمريكي يقرر تمويل إسرائيل بـ 38 مليار دولار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، قراراً يقضي بتمويل إسرائيل بمبلغ قيمته 38 مليار دولار، الأمر الذي أشادت به "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة- إيباك"، وهو اللوبي الإسرائيلي القوي في واشنطن بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، لتمريرهما مساعدات عسكرية لإسرائيل دون أي معارضة تذكر.

وتوجهت "إيباك"، التي تحظى بأثر كبير على أعضاء الكونغرس الأميركي، بشكرها لمجموعة من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس الذين كان قد قدم مشروع التمويل الهائل تحت رعايتهم بالأساس كجزء من "قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي" قائلة إن الأموال "ستساعد إسرائيل على حماية نفسها من التهديدات الأمنية المستمرة".

يذكر، أن التمويل الأميركي الهائل الذي يعتبر أكبر حزمة تمويل أميركية لدولة واحدة، والذي مرر بهدوء الأربعاء، يواجه لأول مرة دعوات لإجراء تخفيضات من مجموعة صغيرة من النواب الليبراليين والتقدميين في الحزب الديمقراطي، الذين يقولون إنه يجب استخدام تلك المساعدات كوسيلة ضغط على إسرائيل لثنيها عن عمليات الضم المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتغيير سلوكها في قمع الفلسطينيين تحت الاحتلال.

كما تضمن "قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي" مبلغ مليون دولار لمكتب مراقب معاداة السامية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، وهو ضعف المبلغ الحالي. 

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