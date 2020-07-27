إسرائيل: استمرار حالة التأهب على الحدود الشمالية تحسبا لقيام (حزب الله) بهجوم



وقد نشر الجيش الإسرائيلي أمس بطاريات مدافع ومنظومات للدفاع الجوي على الحدود الشمالية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وسقطت أمس في الأراضي اللبنانية طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي على الحدود، ولم يتضح بعد ما إذا أسقطت الطائرة بنيران من (حزب الله) أم أنها تحطمت بسبب خلل تقني، فيما قال المتحدث باسم الجيش، إنه لا يخشى من تسرب معلومات.



ورجحت مصادر عسكرية أن يكون (حزب الله) قد أكمل الاستعدادات لتنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في منطقة الحدود الشمالية، إلا أنها تراجعت عن نيتها هذه.



هذا ذكرت صحيفة (معاريف) أن أحد السيناريوهات المحتملة هو إطلاق (حزب الله) صاروخاً مضاداً للدروع صوب جنود من الجيش، واستهدافهم بنيران قناصة قرب الحدود.



وحذر وزير الجيش، بيني غانتس لبنان وسوريا من أن أنهما يتحملان المسؤولية عن أي هجوم قد ينطلق من أراضيهما، وإن إسرائيل ستجبي منهما الثمن إذا ما حصل ذلك مؤكدا في الوقت ذاته ان وجهة إسرائيل ليست للتصعيد، وفق ما قال.





رام الله - دنيا الوطنتستمر حالة التأهب في الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسباً لقيام (حزب الله) بارتكاب هجوم رداً على مقتل أحد عناصره في محيط العاصمة السورية، دمشق قبل أيام، خلال غارة جوية منسوبة لإسرائيل.