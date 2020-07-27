دولي

إسرائيل: استمرار حالة التأهب على الحدود الشمالية تحسبا لقيام (حزب الله) بهجوم

إسرائيل: استمرار حالة التأهب على الحدود الشمالية تحسبا لقيام (حزب الله) بهجوم
تجهيزات إسرائيلية على الحدود الشمالية
رام الله - دنيا الوطن
تستمر حالة التأهب في الحدود الشمالية لإسرائيل، تحسباً لقيام (حزب الله) بارتكاب هجوم رداً على مقتل أحد عناصره في محيط العاصمة السورية، دمشق قبل أيام، خلال غارة جوية منسوبة لإسرائيل.

وقد نشر الجيش الإسرائيلي أمس بطاريات مدافع ومنظومات للدفاع الجوي على الحدود الشمالية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وسقطت أمس في الأراضي اللبنانية طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي على الحدود، ولم يتضح بعد ما إذا أسقطت الطائرة بنيران من (حزب الله) أم أنها تحطمت بسبب خلل تقني، فيما قال المتحدث باسم الجيش، إنه لا يخشى من تسرب معلومات.

ورجحت مصادر عسكرية أن يكون (حزب الله) قد أكمل الاستعدادات لتنفيذ هجوم على جنود إسرائيليين في منطقة الحدود  الشمالية، إلا أنها تراجعت عن نيتها هذه.

هذا ذكرت صحيفة (معاريف) أن أحد السيناريوهات المحتملة هو إطلاق (حزب الله) صاروخاً مضاداً للدروع صوب جنود من الجيش، واستهدافهم بنيران قناصة قرب الحدود.

وحذر وزير الجيش، بيني غانتس لبنان وسوريا من أن أنهما يتحملان المسؤولية عن أي هجوم قد ينطلق من أراضيهما، وإن إسرائيل ستجبي منهما الثمن إذا ما حصل ذلك مؤكدا في الوقت ذاته ان وجهة إسرائيل ليست للتصعيد، وفق ما قال.

أخبار ذات صلة

(الكونجرس) الأمريكي يقرر تمويل إسرائيل بـ 38 مليار دولار

(الكونجرس) الأمريكي يقرر تمويل إسرائيل بـ 38 مليار دولار

دولة تعلن منح زوارها ثلاثة آلاف دولار إذا أصيبوا ب(كورونا)

دولة تعلن منح زوارها ثلاثة آلاف دولار إذا أصيبوا ب(كورونا)

وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ(كورونا)

وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ(كورونا)

ظهور أعراض الطاعون على شاب من منغوليا أكل حيوان (المرموط)

ظهور أعراض الطاعون على شاب من منغوليا أكل حيوان (المرموط)

واشنطن تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح (كورونا)

واشنطن تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح (كورونا)

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل بمستوطنة (بركان)

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل بمستوطنة (بركان)

قلقيلية: 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 155

قلقيلية: 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 155

الأوقاف تُندد بمحاولة المستوطنين إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة

الأوقاف تُندد بمحاولة المستوطنين إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة

وفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد الملقب بـ &#34;شيخ الشعراء&#34;

وفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد الملقب بـ "شيخ الشعراء"

مجلس النقابات يُعلن رفضه القاطع لتعليمات سلطة النقد ويُهدد بتصعيد خطواته الاحتجاجية

مجلس النقابات يُعلن رفضه القاطع لتعليمات سلطة النقد ويُهدد بتصعيد خطواته الاحتجاجية

فتح في نابلس تُصدر بياناً حول مقتل أمين سرها &#34;دويكات&#34;

فتح في نابلس تُصدر بياناً حول مقتل أمين سرها "دويكات"

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

وفاة سيدة من الخليل بـ (كورونا) يرفع وفيات اليوم إلى خمس

وفاة سيدة من الخليل بـ (كورونا) يرفع وفيات اليوم إلى خمس

منوعات

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

عربي

لمنع حملة احتجاجات.. السلطات الأردنية تحتجز قادة نقابة المعلمين المعارضة

لمنع حملة احتجاجات.. السلطات الأردنية تحتجز قادة نقابة المعلمين المعارضة

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)