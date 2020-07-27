استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين وأجواء شديدة الحرارة وجافة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

يستمر اليوم الاثنين، تأثير الموجة الحارة على البلاد؛ لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الثلاثاء، يستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد؛ لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الأربعاء، يستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد؛ لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من:



1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.



2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.