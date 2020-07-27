أول تعليق من البطريركية اللاتينية بالقدس بشأن تحويل (أيا صوفيا) لمسجد

أثار إعلان تركيا تحويل (آيا صوفيا) مسجدًا ردود فعل عديدة، وإننا وإذ نحترم مختلف الآراء، إلا أننا نرى أن هذه الخطوة لا تحترم مشاعر المسيحيين، الذي يحتفظ هذا الصرح بالنسبة لهم بمكانة خاصة، ومما يُقلقنا هو استخدام الدين والأماكن الدينية لأغراض سياسية، والتصرف بحجة "السيادة" لفرض الأمر الواقع، هذه السياسة، التي مورست في التاريخ من المنتصرين ضد المهزومين، لا يمكن أن تكون نهجًا في زماننا هذا، والذي نسعى فيه للحوار والتلاقي بدل الصراع واستخدام منطق القوة. وهذا ما يقلقنا في فلسطين وفي مدينة القدس بالتحديد، ونحن مع قداسة البابا فرنسيس الذي أعلن عن حزنه لهذه الخطوة.



هذا هو موقف البطريركية اللاتينية وموقف كهنة البطريركية، واي موقف آخر هو موقف شخصي ولا يعبر عن رأي البطريركية اللاتينية. فالكنيسة الكاثوليكية تنظر الى الكنيسة الارثوذكسية على انها كنيسة شقيقة، وما يُصيب هذه الكنيسة يصيبنا، وما يصيبنا يصيبهم، ونكنّ لهذه الكنيسة كل احترام وتقدير.



نُصلي ونعمل مع جميع اصحاب النوايا الحسنة من أجل إرساء قواعد الاحترام والتلاقي، ونعبر عن محبتنا وتقديرنا للجميع، وندعو ابناءنا إلى نبذ الخلافات والفتن، والتعامل بمنطق الاخوّة، منطق الشركاء في الوطن والمصير والعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، كما كانت عادتنا دائماً.