العملات: انخفاض لافت على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين، الموافق 27 من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.38 شيكل.
الدينار الأردني: 4:70 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.89 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين، الموافق 27 من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.38 شيكل.
الدينار الأردني: 4:70 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.89 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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