العملات: انخفاض لافت على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الاثنين، الموافق 27 من تموز/ يوليو 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.38 شيكل.



الدينار الأردني: 4:70 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.89 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.