عاجل

  • الخارجية الإيرانية:ستتخذ إيران الخطوات اللازمة رداً على اعتراض الطائرة ولجعل الأميركيين يندمون

  • الخارجية الإيرانية: اعتراض الطائرة المدنية الخميس هو تهديد إرهابي ينتهك جميع الأعراف والقوانين والدولية

  • الخارجية الإيرانية:الأميركيون جرّبوا كل أنواع القرصنة وقطع الطرق وانتقلوا من القرصنة البحرية إلى الجوية

  • الخارجية الإيرانية: الاعتراض الأميركي للطائرة المدنية الإيرانية في أجواء سوريا ولبنان كان خطيراً للغاية

شؤون فلسطينية

قرعاوي: قبل جلسات الحوار بين فتح وحماس يجب أن يُقسِما على كتاب الله

قرعاوي: قبل جلسات الحوار بين فتح وحماس يجب أن يُقسِما على كتاب الله
مؤتمر الرجوب والعاروري
خاص دنيا الوطن
قال القيادي في (حماس)، فتحي قرعاوي: إنه قبل عقد أي جلسة حوار ما بين حركتي (فتح) و(حماس) في اطار المصالحة الفلسطينية، يجب أن يُقسِم الطرفان على كتاب الله، بأن يتحللا من أي ضغوطات خارجية، لا تُريد أن ينتهي الانقسام.

وأوضح قرعاوي لـ"دنيا الوطن"، أن ذلك القسم هو مقدمة لنجاح أي حوار من الممكن أن يحصل بين الطرفين، لأنه من الواضح أنه توجد جهات تعمل ضد الوفاق الحالي ما بين فتح وحماس، والتصدي لها كفيل لإنجاح هذه الحوارات.

وأشار إلى أن إسرائيل، حذرت اليوم قيادات ونواب من التدخل في ملف المصالحة، وهذا يؤكد أن الاحتلال ممتعض ومعه جهات خارجية من المسار المتقدم للمصالحة، والمطلوب منا جميعًا أن نتكاتف لإنجاح هذا الجهد.

ونفى وجود أي اجتماعات مع قيادات في السلطة وفتح، وقيادات حماس بالضفة في الوقت الحالي، وغالبًا تتم على نطاق ضيق، لأن الاحتلال يعتبرها من المحظورات، لذا الجهد ينصب أكثر على مستوى قيادات الخارج وقطاع غزة، وليس في الضفة الغربية.

وفي سياق الاعتقالات الإسرائيلية، قال: إن الاحتلال يريد كسر إرادة قادة (حماس) وآخرهم الأسير القائد في حركة حماس حسن يوسف، والذي أفرج عنه قبل يومين، ولكن في كل اعتقال عزيمة الشيخ حسن يوسف تنتصر، وفي ذات الوقت الاحتلال يعي خطورة استمرار اعتقال يوسف، ولا يريد أن يتحمل المسؤولية، خاصة وأن الشيخ يعاني مع أمراض.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من بلدة السموع بمحافظة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من بلدة السموع بمحافظة الخليل

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تُنبيه 20 منشأة غير ملتزمة

لجان السلامة العامة بمحافظة الخليل تُنبيه 20 منشأة غير ملتزمة

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل بمستوطنة (بركان)

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل بمستوطنة (بركان)

قلقيلية: 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 155

قلقيلية: 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 155

&#34;المرور&#34; بغزة: وفاة طفل وأربع إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

"المرور" بغزة: وفاة طفل وأربع إصابات بخمسة حوادث سير خلال 24 ساعة

الأوقاف تُندد بمحاولة المستوطنين إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة

الأوقاف تُندد بمحاولة المستوطنين إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة

وفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد الملقب بـ &#34;شيخ الشعراء&#34;

وفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد الملقب بـ "شيخ الشعراء"

استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين وأجواء شديدة الحرارة وجافة

استمرار تأثير الموجة الحارة على فلسطين وأجواء شديدة الحرارة وجافة

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من بلدة السموع بمحافظة الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن من بلدة السموع بمحافظة الخليل

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل بمستوطنة (بركان)

سلفيت: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لعامل بمستوطنة (بركان)

قلقيلية: 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 155

قلقيلية: 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وارتفاع الحالات النشطة لـ 155

الأوقاف تُندد بمحاولة المستوطنين إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة

الأوقاف تُندد بمحاولة المستوطنين إحراق مسجد البرِّ والإحسان في مدينة البيرة

وفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد الملقب بـ &#34;شيخ الشعراء&#34;

وفاة الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد الملقب بـ "شيخ الشعراء"

مجلس النقابات يُعلن رفضه القاطع لتعليمات سلطة النقد ويُهدد بتصعيد خطواته الاحتجاجية

مجلس النقابات يُعلن رفضه القاطع لتعليمات سلطة النقد ويُهدد بتصعيد خطواته الاحتجاجية

فتح في نابلس تُصدر بياناً حول مقتل أمين سرها &#34;دويكات&#34;

فتح في نابلس تُصدر بياناً حول مقتل أمين سرها "دويكات"

الاحتلال يعتقل مدير البريد السريع بغزة على معبر (بيت حانون/ إيرز)

الاحتلال يعتقل مدير البريد السريع بغزة على معبر (بيت حانون/ إيرز)

منوعات

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

عربي

مصر تُسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

مصر تُسجل انخفاضاً لافتاً بعدد إصابات فيروس (كورونا) اليومية

لمنع حملة احتجاجات.. السلطات الأردنية تحتجز قادة نقابة المعلمين المعارضة

لمنع حملة احتجاجات.. السلطات الأردنية تحتجز قادة نقابة المعلمين المعارضة

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا