قرعاوي: قبل جلسات الحوار بين فتح وحماس يجب أن يُقسِما على كتاب الله

خاص دنيا الوطن

قال القيادي في (حماس)، فتحي قرعاوي: إنه قبل عقد أي جلسة حوار ما بين حركتي (فتح) و(حماس) في اطار المصالحة الفلسطينية، يجب أن يُقسِم الطرفان على كتاب الله، بأن يتحللا من أي ضغوطات خارجية، لا تُريد أن ينتهي الانقسام.

وأوضح قرعاوي لـ"دنيا الوطن"، أن ذلك القسم هو مقدمة لنجاح أي حوار من الممكن أن يحصل بين الطرفين، لأنه من الواضح أنه توجد جهات تعمل ضد الوفاق الحالي ما بين فتح وحماس، والتصدي لها كفيل لإنجاح هذه الحوارات.

وأشار إلى أن إسرائيل، حذرت اليوم قيادات ونواب من التدخل في ملف المصالحة، وهذا يؤكد أن الاحتلال ممتعض ومعه جهات خارجية من المسار المتقدم للمصالحة، والمطلوب منا جميعًا أن نتكاتف لإنجاح هذا الجهد.

ونفى وجود أي اجتماعات مع قيادات في السلطة وفتح، وقيادات حماس بالضفة في الوقت الحالي، وغالبًا تتم على نطاق ضيق، لأن الاحتلال يعتبرها من المحظورات، لذا الجهد ينصب أكثر على مستوى قيادات الخارج وقطاع غزة، وليس في الضفة الغربية.

وفي سياق الاعتقالات الإسرائيلية، قال: إن الاحتلال يريد كسر إرادة قادة (حماس) وآخرهم الأسير القائد في حركة حماس حسن يوسف، والذي أفرج عنه قبل يومين، ولكن في كل اعتقال عزيمة الشيخ حسن يوسف تنتصر، وفي ذات الوقت الاحتلال يعي خطورة استمرار اعتقال يوسف، ولا يريد أن يتحمل المسؤولية، خاصة وأن الشيخ يعاني مع أمراض.