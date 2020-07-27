فيديو وصور.. مستوطنون يعتدون على مسجد في البيرة ويحرقون أجزاءً منه























رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطنون فجر اليوم الإثنين، على مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وحرقوا أجزاءً منه، كما خطّوا شعارات باللغة العبرية على جدرانه.وأفاد شهود عيان أن المستوطنون حاولوا إحراق المسجد بأكمله لكن الحريق طال المتوضأ الى جانب كتابة شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.وتمكن أهالي المنطقة من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده الى باقي مرافق المسجد الذي افتتح عام 2016.وترجح مصادر محلية أن يكون الاعتداء على المسجد قد انطلق من مستوطنة (بسجوت) القريبة من المنطقة والمقامة على أراضي المواطنين في مدينتي رام الله والبيرة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).من جانبها نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحاولة إحراق مسجد البرِّ والإحسان من قبل المستوطنين.ووصفت الوزارة الاعتداء بالفعل الإجرامي والعنصري تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال التي تعمل حثيثاً على دعم إرهاب المستوطنين، وتشاركهم في الاعتداء على مقدسات المسلمين ومساجدهم، سواء في المسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمات وانتهاكات يومية تنال مبانيه وساحاته وحراسه ومصلّيه، أو في المسجد الإبراهيمي الذي يواجه هجمة إسرائيلية غير مسبوقة في محاولة السيطرة عليه بشكل كامل.