عاجل

  • مستوطنون يعتدون على مسجد في البيرة ويحرقون أجزاءً منه

شؤون فلسطينية

فيديو وصور.. مستوطنون يعتدون على مسجد في البيرة ويحرقون أجزاءً منه

فيديو وصور.. مستوطنون يعتدون على مسجد في البيرة ويحرقون أجزاءً منه
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون فجر اليوم الإثنين، على مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة وحرقوا أجزاءً منه، كما خطّوا شعارات باللغة العبرية على جدرانه.

وأفاد شهود عيان أن المستوطنون حاولوا إحراق المسجد بأكمله لكن الحريق طال المتوضأ الى جانب كتابة شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

وتمكن أهالي المنطقة من إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده الى باقي مرافق المسجد الذي افتتح عام 2016.

وترجح مصادر محلية أن يكون الاعتداء على المسجد قد انطلق من مستوطنة (بسجوت) القريبة من المنطقة والمقامة على أراضي المواطنين في مدينتي رام الله والبيرة، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).

من جانبها نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحاولة إحراق مسجد البرِّ والإحسان من قبل المستوطنين.

ووصفت الوزارة الاعتداء بالفعل الإجرامي والعنصري تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال التي تعمل حثيثاً على دعم إرهاب المستوطنين، وتشاركهم في الاعتداء على مقدسات المسلمين ومساجدهم، سواء في المسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمات وانتهاكات يومية تنال مبانيه وساحاته وحراسه ومصلّيه، أو في المسجد الإبراهيمي الذي يواجه هجمة إسرائيلية غير مسبوقة في محاولة السيطرة عليه بشكل كامل.


 






أخبار ذات صلة

مجلس النقابات يُعلن رفضه القاطع لتعليمات سلطة النقد ويُهدد بتصعيد خطواته الاحتجاجية

مجلس النقابات يُعلن رفضه القاطع لتعليمات سلطة النقد ويُهدد بتصعيد خطواته الاحتجاجية

فتح في نابلس تصدر بيانا حول مقتل أمين سرها &#34;دويكات&#34;

فتح في نابلس تصدر بيانا حول مقتل أمين سرها "دويكات"

الاحتلال يعتقل مدير البريد السريع بغزة على معبر (بيت حانون/ إيرز)

الاحتلال يعتقل مدير البريد السريع بغزة على معبر (بيت حانون/ إيرز)

محافظ سلطة النقد: لن تكون هناك خصومات من القسط المستحق لشهر حزيران 2020

محافظ سلطة النقد: لن تكون هناك خصومات من القسط المستحق لشهر حزيران 2020

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

وفاة سيدة من الخليل بـ (كورونا) يرفع وفيات اليوم إلى خمس

وفاة سيدة من الخليل بـ (كورونا) يرفع وفيات اليوم إلى خمس

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

فتح في نابلس تصدر بيانا حول مقتل أمين سرها &#34;دويكات&#34;

فتح في نابلس تصدر بيانا حول مقتل أمين سرها "دويكات"

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر (معبر الكرامة)

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

صور: شرطة المكافحة بغزة تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

صور: شرطة المكافحة بغزة تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

منوعات

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

عربي

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد