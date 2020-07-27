دولي

دولة تعلن منح زوارها ثلاثة آلاف دولار إذا أصيبوا ب(كورونا)

دولة تعلن منح زوارها ثلاثة آلاف دولار إذا أصيبوا ب(كورونا)
تعبيرية
أعلنت حكومة أوزبكستان عن خطة فريدة من نوعها لجذب السياح، حيث ستدفع 3 آلاف دولار لكل منهم في حال إصابته بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في البلاد.

وقالت صوفي إيببوتسون، سفيرة السياحة في أوزبكستان لدى المملكة المتحدة، إن بلادها تريد أن تطمئن السياح بأنهم يستطيعون زيارتها في أي وقت.

وأكدت أن الحكومة واثقة جدا في إجراءات السلامة التي فرضت مؤخرا، موضحة أن تلك الإجراءات تنفّذ في جميع أنحاء قطاع السياحة لحماية السياح من فيروس كورونا، بحسب مانقلت "روسيا اليوم".

وأفادت صوفي إيببوتسون بأن الرئيس تعهد بمنح أي سائح 3 آلاف دولار إذا أصيب بالفيروس أثناء قضاء إجازته في أوزبكستان.

ووضعت الدولة شروطا للحصول على الأموال، فيجب على السائح التنقل مع مرشد سياحي معتمد، على دراية بإرشادات السلامة والنظافة، كما أنه مطلوب من المواقع السياحية وأماكن الإقامة الحصول على شهادة من الحكومة بأنها تفي بالمعايير الجديدة للسلامة الصحية والوبائية.

يذكر أن إصابات فيروس كورونا في أوزبكستان بلغت 19.3 ألف حالة شفي منهم 10.4 ألفا فيما توفي 106 مصابين بالمرض، حتى تاريخ 24 يوليو 2020.

أخبار ذات صلة

وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ(كورونا)

وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ(كورونا)

ظهور أعراض الطاعون على شاب من منغوليا أكل حيوان (المرموط)

ظهور أعراض الطاعون على شاب من منغوليا أكل حيوان (المرموط)

واشنطن تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح (كورونا)

واشنطن تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح (كورونا)

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

فتح في نابلس تصدر بيانا حول مقتل أمين سرها &#34;دويكات&#34;

فتح في نابلس تصدر بيانا حول مقتل أمين سرها "دويكات"

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر (معبر الكرامة)

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

صور: شرطة المكافحة بغزة تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

صور: شرطة المكافحة بغزة تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

منوعات

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

عربي

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد