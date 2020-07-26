الاحتلال يعتقل مدير البريد السريع بغزة على معبر (بيت حانون/ إيرز)

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأسير المحرر، عبد الناصر فروانة: إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغهم، مساء اليوم الأحد، عن اعتقال المدير التنفيذي لشركة (مرسال)، سعيد الشرفا، ونقله إلى جهة غير معلومة.



وأكد فروانة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بالإضافة لاعتقال الشرفا، كان الاحتلال قد اعتقل ظهر اليوم الشاب منصور ابراهيم منصور، على معبر (بيت حانون/ إيرز) أثناء توجهه إلى القدس، وهو نجل الأسير المحرر إبراهيم منصور، أحد أسرى الدوريات، والمقيم في غزة.



وأوضح أنه باعتقال الشرفا ومنصور، يرتفع عدد المواطنين من قطاع غزة، الذين تم اعتقالهم خلال تنقلهم عبر المعابر منذ مطلع العام الجاري إلى (10) مواطنين، وأن (9) منهم تم اعتقالهم على (معبر بيت حانون/ إيرز)، بالإضافة إلى مواطن عاشر تم اعتقاله على (معبر الكرامة) أثناء عودته إلى القطاع من رحلة علاج في الأردن.