دولي

وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ(كورونا)

وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال خافيير كورال حاكم ولاية شيواوا المكسيكية، اليوم الأحد، إن وزير الصحة في الولاية خيسوس جراجيدا توفي بعد مرور نحو أسبوعين على نقله للمستشفى للعلاج من مرض (كوفيد-19).

وقال كورال في تدوينة على (فيسبوك) ، نقلتها (رويترز) صباح اليوم "لا تسعفني الكلمات في التعبير عن مشاعري في هذه اللحظة سوى الحزن العميق".

وأضاف حاكم ولاية شيواوا المكسيكية أن جراجيدا توفي نتيجة فشل عضلة القلب.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 385 ألفا في حين بلغ إجمالي الوفيات 43500 شخص حتى يوم السبت، لتحتل المركز الرابع في عدد الوفيات على مستوى العالم.

وأصبحت أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تأثرا بجائجة فيروس كورونا في العالم.

أخبار ذات صلة

ظهور أعراض الطاعون على شاب من منغوليا أكل حيوان (المرموط)

ظهور أعراض الطاعون على شاب من منغوليا أكل حيوان (المرموط)

واشنطن تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح (كورونا)

واشنطن تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح (كورونا)

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

بلدة إيطالية تحتفل بأول مولود يُطل عليها منذ ثمان سنوات

بلدة إيطالية تحتفل بأول مولود يُطل عليها منذ ثمان سنوات

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر (معبر الكرامة)

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

صور: شرطة المكافحة بغزة تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

صور: شرطة المكافحة بغزة تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

سقوط طائرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

سقوط طائرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

منوعات

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

&#34;باتون باليه بالسمسم هات&#34;.. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

"باتون باليه بالسمسم هات".. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة &#34;شارع شيكاغو&#34;

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة "شارع شيكاغو"

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

عربي

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد