دولي

ظهور أعراض الطاعون على شاب من منغوليا أكل حيوان (المرموط)

ظهور أعراض الطاعون على شاب من منغوليا أكل حيوان (المرموط)
مرموط
رام الله - دنيا الوطن
يبدو أن الطاعون، ينوي العودة إلى الأرض بعد غياب طال عشرات السنين، فقد ظهر في الأسابيع الماضية بدول عدة، خصوصاً في "منغوليا" المجاورة للصين، حيث نقلت وكالة (Montsame) الرسمية للأنباء عن السلطات الصحية بمحافظة (Gobi-Altai) في الجنوب الغربي المنغولي، أن مراهقاً عمره (15 سنة) "توفي بالطاعون الدملي، بعد أن أكل من مرموط اصطاده"، شارحة أن المرض حيواني المنشأ ونزيفي، يقتل ضحاياه خلال 4 أيام من بدء الإصابة.

واليوم الأحد بالذات، عزلت السلطات المنغولية مدينة ألياستاي، في إقليم زافخان، بغربي البلاد، بعد إصابة أحد سكانها بالطاعون نفسه، وهو رجل عمره (39 سنة)، وشعر بحمى وصداع وآلام بالعضلات بعد تناوله مع عائلته وجبة من لحم "المرموط"، المعتبر من الحيوانات الناقلة لهذا الطاعون، فوضعوه في حجر صحي بأحد المستشفيات، وفق ما نقلته (العربية).

 

وكانت منغوليا، فرضت قبل أسبوعين حجراً صحياً لمدة 6 أيام على 5 مناطق في محافظة "غوبي" وعزلت 15 كان لهم اتصال بالمتوفى الأول، وفقاً لما ذكره (Narangerel Dorj) مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة، مضيفاً أن المعزولين تلقوا العلاج بمضادات حيوية، وتعافوا جميعهم، آملاً بالشفاء من حالات طاعونية نادرة، وجد أن اثنتين منها ظهرتا بأوائل تموز/ يوليو الجاري في محافظة (Khovd) بالغرب المنغولي، فتم عزل 140 من سكانها، واتضح من الفحوصات خلوهم من الوباء.

وقبل منغوليا، ظهر الطاعون الدملي على راع للغنم في منطقة منغوليا الداخلية بالشمال الصيني، فمنعت سلطاتها صيد واستهلاك الحيوانات، التي يمكن أن تنقل الطاعون حتى نهاية العام الجاري، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) المحلية، مع أن الراعي الذي تحسنت حاله بعد العلاج لم يكن يصطاد، بل يرعى غنمه في المنطقة.

أخبار ذات صلة

وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ(كورونا)

وفاة وزير الصحة بولاية مكسيكية متأثرا بإصابته بـ(كورونا)

واشنطن تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح (كورونا)

واشنطن تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح (كورونا)

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

بلدة إيطالية تحتفل بأول مولود يُطل عليها منذ ثمان سنوات

بلدة إيطالية تحتفل بأول مولود يُطل عليها منذ ثمان سنوات

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الشيوخي يدعو لإطلاق سراح المحتجزين السياسيين لإنجاح مساعي المصالحة بين فتح وحماس

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

قوات الاحتلال تُفرج عن النائب نايف الرجوب

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر (معبر الكرامة)

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

صور: شرطة المكافحة بغزة تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

صور: شرطة المكافحة بغزة تضبط 36 فرش حشيش وسط القطاع

سقوط طائرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

سقوط طائرة إسرائيلية في الأراضي اللبنانية

منوعات

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

&#34;باتون باليه بالسمسم هات&#34;.. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

"باتون باليه بالسمسم هات".. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة &#34;شارع شيكاغو&#34;

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة "شارع شيكاغو"

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

عربي

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد