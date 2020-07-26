دولي

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر

بومبيو: سنضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إدارة الرئيس ترامب مستاءة من سلوك إيران، مشددا على أنها ستضمن تمديد حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر.

يأتي ذلك فيما حذر بريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، من خطر النظام في طهران على الشعب الإيراني وعلى دول المنطقة، كما حذر من تداعيات عدم تمديد العقوبات، بما فيها حظر السلاح.

وقال هوك أيضا، بعد أن أجرى محادثات في تونس ضمن جولة ستشمل دولاً خليجية وأوروبية، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": إنه سيتم تقديم مشروع يسعى لأن تصادق عليه كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، سواء كانت دائمة العضوية أم لا ومنها تونس، لتمديد العقوبات.

وحذر هوك من أن عدم تمديد قرار حظر السلاح سيعني مزيداً من تصدير الأسلحة من إيران إلى اليمن وسوريا والعراق ولبنان، والمزيد من الأسلحة الإيرانية لحزب الله اللبناني وحركة حماس وغيرهم.

قبل ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران، إن الشعب الإيراني متحد أكثر من أي وقت مضى، وإنه بوقوفه إلى جانب بعضه بعضا، أقوى بكثير من سلاح الباسيج أو سجون الحرس الثوري.

وطالب هوك في مقطع الفيديو بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، و3 من محتجي نوفمبر الماضي المحكومين بالإعدام.

وتابع قائلاً: إن الرئيس ترامب يقف إلى جانب الملايين من الإيرانيين، احتجاجاً على هذه الأحكام غير العادلة، والسلوك الذي ينتهجه النظام الإيراني.

وأوضح أن قادة دول العالم احتجوا، دعماً للشعب الإيراني الذي يطالب بالمساءلة وتحقيق العدالة.

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