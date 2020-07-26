وفاة سيدة من الخليل بـ (كورونا) يرفع وفيات اليوم إلى خمس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن وفاة مواطنة (68 عاماً) من سعير متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).
وأفادت وزارة الصحة، أن السيدة التي توفت، كانت تعاني من مرض (الربو)، وبوفاتها رفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 79 وفاة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن وفاة مواطنة (68 عاماً) من سعير متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).
وأفادت وزارة الصحة، أن السيدة التي توفت، كانت تعاني من مرض (الربو)، وبوفاتها رفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 79 وفاة.
وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس (كورونا) إلى 36% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 63.4% وثبات نسبة الوفيات، مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، الخاص بالحالة الوبائية، في فلسطين، إلى تسجيل أربع حالات وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و470 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين بعد إجراء 2206 فحوص مخبرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأضافت: أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726، وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرة إلى أن 53.1% من الإصابات، سجلت لدى الإناث، و46.9% لدى الذكور.
وأضافت: أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726، وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرة إلى أن 53.1% من الإصابات، سجلت لدى الإناث، و46.9% لدى الذكور.
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