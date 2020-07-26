وفاة سيدة من الخليل بـ (كورونا) يرفع وفيات اليوم إلى خمس





وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، الخاص بالحالة الوبائية، في فلسطين، إلى تسجيل أربع حالات وفاة و330 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و470 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين بعد إجراء 2206 فحوص مخبرية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأضافت: أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 8320 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 4726، وحالات الوفاة إلى 78 حالة، مشيرة إلى أن 53.1% من الإصابات، سجلت لدى الإناث، و46.9% لدى الذكور.

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس (كورونا) إلى 36% وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 63.4% وثبات نسبة الوفيات، مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.