الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقامت الضابطة الجمركية الفلسطينية، اليوم الأحد، بجولة تفقدية على الأسواق والمحال التجارية في محافظات (الخليل، بيت لحم ، طولكرم، قلقيلية، جنين، وطوباس) بالتعاون مع الجهات الشريكة ذات العلاقة تفقد خلالها 301 منشأة تجارية وصناعية.وقالت الضابطة الجمركية في تصريح لها:إن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتعليمات سياسة الحكومة؛ للتأكد من تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة العامة والعمل ضمن البروتوكولات الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا .وأوضحت أن هذه الجولات جاءت للتأكد من خلو الأسواق من البضائع الفاسدة والمقلدة والمهربة وبضائع المستوطنات.