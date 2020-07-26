قوات الاحتلال تفرج عن النائب نايف الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، عن النائب نايف الرجوب من الخليل، بعد ساعات من اعتقاله.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب الرجوب فجرا بعد مداهمة مدينة دورا جنوب الخليل، ومداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.



وتزامن اعتقال الرجوب أيضا مع اعتقال النائب حاتم قفيشة لعدة ساعات قبل أن يفرج عنه صباح اليوم بعد الاستجواب لدى ضباط المخابرات.