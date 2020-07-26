السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر معبر الكرامة

وأكد الديك على أن وزارة الخارجية والمغتربين تدين هذا الاجراء التعسفي الابتزازي العنصري، واعتبره انتهاكا صارخا لواجبات الاحتلال اتجاه المواطنين الرازحين تحت الاحتلال.







واضاف السفير الديك ان العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفلان لكل مواطن تحت الاحتلال الحق في الهوية والجنسية الوطنية والحق بالتسجيل، كما ان اتفاقية حقوق الطفل تكفل للأطفال حرية الحركة والسفر مع والديهم.





وأوضح أن هذا الموقف الإحتلالي يشكل انتهاكا لاتفاقيات جينيف التي تضمن حرية الحركة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، خاصة وأن السيدتين تحملان وثيقة سارية المفعول لهما ولطفلتيهما من دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، كم ان هذا الاجراء التعسفي العنصري يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الذي ينص صراحة ايضا على حرية الحركة والسفر والتنقل للمواطنين تحت الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنصرح السفير د. أحمد الديك ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت بالقوة هذا اليوم سيدتين فلسطينيتين من السفر عبر معبر الكرامة بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لدى سلطات الاحتلال كمولودتين جديدتين، علما بأن الطفلتين مسجلتين في هويتي والدتيهما من قبل وزارة الداخلية في دولة فلسطين المحتلة، وقامت سلطات الاحتلال بإعادتهما وحرمتهما من جمع شمل اسرتيهما و الالتحاق بأزواجهن في الامارات العربية المتحدة.