شؤون فلسطينية

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر معبر الكرامة

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
صرح السفير د. أحمد الديك  ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت بالقوة هذا اليوم سيدتين فلسطينيتين من السفر عبر معبر الكرامة بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لدى سلطات الاحتلال كمولودتين جديدتين، علما بأن الطفلتين مسجلتين في هويتي والدتيهما من قبل وزارة الداخلية في دولة فلسطين المحتلة، وقامت سلطات الاحتلال بإعادتهما وحرمتهما من جمع شمل اسرتيهما و الالتحاق بأزواجهن في الامارات العربية المتحدة.

وأكد الديك على أن وزارة الخارجية والمغتربين تدين هذا الاجراء التعسفي الابتزازي العنصري، واعتبره انتهاكا صارخا لواجبات الاحتلال اتجاه المواطنين الرازحين تحت الاحتلال.

واضاف السفير الديك ان العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكفلان لكل مواطن تحت الاحتلال الحق في الهوية والجنسية الوطنية والحق بالتسجيل، كما ان اتفاقية حقوق الطفل تكفل للأطفال حرية الحركة والسفر مع والديهم.

وأوضح أن هذا الموقف الإحتلالي يشكل انتهاكا لاتفاقيات جينيف التي تضمن حرية الحركة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، خاصة وأن السيدتين تحملان وثيقة سارية المفعول لهما ولطفلتيهما من دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، كم ان هذا الاجراء التعسفي العنصري يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي الذي ينص صراحة ايضا على حرية الحركة والسفر والتنقل للمواطنين تحت الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الشيوخي يدعو لاطلاق سراح المحتجزين السياسيين لانجاح مساعي المصالحة بين حركتي فتح وحماس

الشيوخي يدعو لاطلاق سراح المحتجزين السياسيين لانجاح مساعي المصالحة بين حركتي فتح وحماس

وفاة سيدة من الخليل بـ (كورونا) يرفع وفيات اليوم إلى خمس

وفاة سيدة من الخليل بـ (كورونا) يرفع وفيات اليوم إلى خمس

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

قوات الاحتلال تفرج عن النائب نايف الرجوب

قوات الاحتلال تفرج عن النائب نايف الرجوب

النقابات الصحية تُهدد بالإضراب بسبب إجراءات سلطة النقد

النقابات الصحية تُهدد بالإضراب بسبب إجراءات سلطة النقد

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

نائب الأمين العام لـ (حزب الله): أستبعد نشوب حرب في الأشهر المقبلة

نائب الأمين العام لـ (حزب الله): أستبعد نشوب حرب في الأشهر المقبلة

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو لاطلاق سراح المحتجزين السياسيين لانجاح مساعي المصالحة بين حركتي فتح وحماس

الشيوخي يدعو لاطلاق سراح المحتجزين السياسيين لانجاح مساعي المصالحة بين حركتي فتح وحماس

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

الضابطة الجمركية تتفقد 301 منشأة تجارية وصناعية بالضفة

قوات الاحتلال تفرج عن النائب نايف الرجوب

قوات الاحتلال تفرج عن النائب نايف الرجوب

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر معبر الكرامة

السفير الديك: ندين قرار الاحتلال العنصري بمنع سفر سيدتين عبر معبر الكرامة

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

إصابة عامل بكسور بعد ملاحقته من جنود الاحتلال

مباحث المرور بغزة تضبط خمس درجات نارية مسروقة

مباحث المرور بغزة تضبط خمس درجات نارية مسروقة

هندسة المتفجرات بـ(خانيونس) تعاين ثلاثة أجسام متفجرة قديمة

هندسة المتفجرات بـ(خانيونس) تعاين ثلاثة أجسام متفجرة قديمة

منوعات

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

&#34;باتون باليه بالسمسم هات&#34;.. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

"باتون باليه بالسمسم هات".. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة &#34;شارع شيكاغو&#34;

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة "شارع شيكاغو"

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

عربي

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

الجزائر: قرار بإغلاق العاصمة لمنع تفشي (كورونا)

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد