الاحتلال يعتقل شابين من القدس وبيت لحم

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عرفة من بيت لحم على حاجز الكونتينر الذي يعتبر من أكثر الحواجز إذلالا للمواطنين وشهد العشرات من حالات الاعتقال والإعدام كان آخرها إعدام الشاب احمد عريقات في يوم زفاف شقيقته.





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال اليوم الأحد شابين من مدينتي القدس وبيت لحم.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي محمد شيخ من أمام مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى.وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قبل ثلاثة أيام مصلى باب الرحمة وأجرت عمليات تفتيش واسعة، طالت كافة محتوياته، حيث دنس جنود الاحتلال المصلى بأحذيتهم بعد أن تم إخلائه من المصلين.ولليوم الثاني على التوالي حررت سلطات الاحتلال العشرات من المخالفات والغرامات المالية بحق العديد من المقدسيين سواء في البلدة القديمة او بالأحياء والبلدات المحيطة بمدينة القدس.