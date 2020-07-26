نائب الأمين العام لـ (حزب الله): أستبعد نشوب حرب في الأشهر المقبلة

وأكد أن حزب الله قد حصل على رسالة من إسرائيل عبر ممثل الأمم المتحدة، وهذا ما اعلنه الإعلام الإسرائيلي منذ أيام.







رام الله - دنيا الوطنقال نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، مساء اليوم الأحد، إذا قرر الإسرائيلي شن حرب فإننا سنواجه ونرد وحرب تموز 2006 ستكون نموذجاً أولياً عن الرد.وأضاف قاسم خلال حوار له مع (الميادين) اللبنانية: "محور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة".واستبعد نشوب الحرب قائلاً: "الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الداخل الأميركي".ورداً على السؤال حول رد فعل (حزب الله) بعد مقتل علي محسن، قال "لا جواب عما سنفعل بعد العدوان الإسرائيلي الذي أدى الى استشهاد علي محسن ولن نعطي إجابات محددة".واستطرد: "من خلال سوريا أرادوا ضرب محور المقاومة وإعادة إحياء مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي فشل في 2006"، مشدداً على أن التهديدات الإسرائيلية لن تستدرج (حزب الله) الى موقف لا يريده.وفي سياق منفصل، عقب على قضية اعتراض الطائرة الإيرانية مشيراً أنه لا يستبعد أن يكون في اعتراض الطائرة رسالة للرد على الاتفاق الاستراتيجي السوري الإيراني.وأكمل: الأميركيون يقولون باعتراض الطائرة الإيرانية أنهم موجودون لإعاقة أي حل سياسي وحماية "إسرائيل".وطالب قاسم الحكومة اللبنانية بإعلان موقف من حادثة اعتراض المقاتلات الأميركية لطائرة الركاب الإيرانية.