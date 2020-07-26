شؤون فلسطينية

الأزرق: وجود حكومة اشتية بغزة مرتبط بإحراز تقدم بالمشاورات مع (حماس)

الأزرق: وجود حكومة اشتية بغزة مرتبط بإحراز تقدم بالمشاورات مع (حماس)
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
خاص- دنيا الوطن
أكدت نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح)، خولة الأزرق، أن تواجد الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، مرتبط بالأساس بملف الوحدة الوطنية، وما ستسفر عنه المشاورات مع حركة (حماس).

وقالت الأزرق لـ"دنيا الوطن": إنه في حال طرأ تقدم في ملف المصالحة، ستمارس الحكومة دورها في قطاع غزة، لأنه غير مقبول وجود حكومة برأسين، وبعد عمل الحكومة بغزة من الطبيعي أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقود الشعب الفلسطيني بشكل موحد.

وأوضحت، أنه يوجد تجاوب من حركة (حماس) في قضية المصالحة، التي تتم عبر الحوارات الثنائية، وهذا سيؤدي بكل تأكيد إلى ترتيب البيت الفلسطيني، ومواجهة المشاريع الإسرائيلية والأمريكية.

وأشارت الأزرق إلى أن القيادة تواجه العديد من التحديات ومنها الابتزاز المالي، والضغط الاقتصادي، وخطط الضم، ومواجهة الصفقة، وغيرها، ولكن يمكننا أن نقول: إن القيادة نجحت في إحراز تقدم كبير في هذه الملفات، على المستوى الدولي، وما يدلل على ذلك يوجد إجماع دولي مؤيد للقيادة ومقاومتها لتلك المشاريع.

وبيّنت أن المطلوب هو الاستمرار في الحشد الدولي من أجل إزالة الرعاية الحصرية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية، وأن يكون هذا الحل عبر المجتمع الدولي والرباعية الدولية.

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