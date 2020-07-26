عاجل

  • حزب الله:لا نستبعد أن يكون باعتراض الطائرة الإيرانية رسالة للرد على الاتفاق السوري الإيراني

  • حزب الله: الأميركيون يقولون باعتراض الطائرة الإيرانية أنهم موجودون لإعاقة أي حل سياسي

  • نائب الأمين العام لحزب الله: وردتنا رسالة عبر ممثل الأمم المتحدة

  • حزب الله:إذا قرر الإسرائيلي شن حرب فإننا سنواجه ونرد وحرب تموز 2006 ستكون نموذجاً

  • حزب الله: محور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع

  • حزب الله:لا جواب عما سنفعل بعد العدوان الإسرائيلي الذي أدى الى استشهاد علي محسن

  • حزب الله: الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب

  • حزب الله: التهديدات الإسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده

  • حزب الله: ما حصل في سوريا هو عدوان أدى الى استشهاد علي كامل محسن

  • حزب الله: لا تغيير بقواعد الاشتباك مع إسرائيل وبشأن الحادث الاخير لا جواب الآن

  • نائب الأمين العام لحزب الله: التهديدات الإسرائيلية اعتدنا عليها وهي لا تقدم لنا رؤية

دولي

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟

للكوماندوز الإسرائيلي: ماذا تعرف عن السترة الواقية (ايتان) الجديدة؟
رام الله - دنيا الوطن
كشفت شركة "ليور بروتيكشن" الإسرائيلية المختصة بصناعة السترات التكتيكية والوقائية عن سترة "إيتان" الخاصة بالقوات الخاصة ووحدات الكوماندوز، وفقًا لموقع "إسرائيل دفينس".

 و"ايتان" هي عبارة عن سترة صغيرة الحجم تحمل لوحة صلبة 25 × 30، بحيث تم تصميم السطح الداخلي المبطن لتقليل نسبة امتصاص العرق.

 ووصف مصنعي سترة "إيتان" بأنها صلبة، لكنها سلسة، حيث يستطيع المحارب تعديل السترة بشكل موحد ليتناسب مع المهمة المحددة. 

وقال "يوتشاك بووكرز" الرئيس التنفيذي لشركة Lior المصنعة للسترة، مساء الأحد، إن الشركة انتقلت إلى مرحلة جديدة تطبق فيها عقودًا من الخبرة لإنتاج تصميمات متقدمة للجندي المستقبلي وتقوم بدورنا لإبقاء الجنود والشرطة الإسرائيليين مجهزين بالتكتيكات والملابس الواقية التي تلبي احتياجاتهم.

أخبار ذات صلة

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي

حماس تستنكر اعتماد الكونغرس الأمريكي موازنة لدعم الاحتلال

حماس تستنكر اعتماد الكونغرس الأمريكي موازنة لدعم الاحتلال

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

بلدة إيطالية تحتفل بأول مولود يُطل عليها منذ ثمان سنوات

بلدة إيطالية تحتفل بأول مولود يُطل عليها منذ ثمان سنوات

وقف شامل لإطلاق النار في جنوب شرقي أوكرانيا اعتبارا من غد

وقف شامل لإطلاق النار في جنوب شرقي أوكرانيا اعتبارا من غد

(كوورنا) حول العالم: أكثر من 16 مليون مصاب و644 ألف حالة وفاة

(كوورنا) حول العالم: أكثر من 16 مليون مصاب و644 ألف حالة وفاة

إيران تُواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إيران تُواصل تسجيل الأرقام المرتفعة بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

اللواء جبريل الرجوب والوحدة الوطنية

شؤون فلسطينية

مباحث المرور بغزة تضبط خمس درجات نارية مسروقة

مباحث المرور بغزة تضبط خمس درجات نارية مسروقة

هندسة المتفجرات بـ(خانيونس) تعاين ثلاثة أجسام متفجرة قديمة

هندسة المتفجرات بـ(خانيونس) تعاين ثلاثة أجسام متفجرة قديمة

صور: كلية الرباط تشرع بالمرحلة الثانية لقبول الطلبة الجدد بغزة

صور: كلية الرباط تشرع بالمرحلة الثانية لقبول الطلبة الجدد بغزة

&#34;المنظمات الاهلية &#34; تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل المواطن دويكات

"المنظمات الاهلية " تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل المواطن دويكات

الدفاع المدني يُخمد حريق اندلع في (بركس) شمال غزة

الدفاع المدني يُخمد حريق اندلع في (بركس) شمال غزة

إغلاق محل تجاري وتحرير عشر غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

إغلاق محل تجاري وتحرير عشر غرامات مالية لمخالفي الإجراءات الصحية

جامعة القدس تعلن عن آلية استثنائية لتقسيط اقساط الطلبة الجدد والحاليين

جامعة القدس تعلن عن آلية استثنائية لتقسيط اقساط الطلبة الجدد والحاليين

نقابة الصحفيين تبحث سبل التعاون المشترك مع شركة الاتصالات

نقابة الصحفيين تبحث سبل التعاون المشترك مع شركة الاتصالات

منوعات

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

نجوم وقعوا في الحب خلال أدوارهم الفنية

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

رامز جلال من زبائنها.. ابنة أحمد حلمي تكشف تفاصيل مشروعها الجديد

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

بعد إعلان خطوبة أحمد سعد.. سمية الخشاب تُعلق

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

أحمد سعد يشعل السوشيال ميديا بأحدث صورة مع خطيبته

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

جدل جديد حول انفصال أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب هذه الخطوة

&#34;باتون باليه بالسمسم هات&#34;.. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

"باتون باليه بالسمسم هات".. ماذا تفعل شيما الحاج مع حمو بيكا؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

هل تدهورت حالة أميتاب باتشان بعد إصابته بـ(كورونا)؟

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة &#34;شارع شيكاغو&#34;

سلاف فواخرجي ترد على منتقدي قُبلة "شارع شيكاغو"

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

وفاة الفنان اللبناني الكبير مروان محفوظ في دمشق بـ(كورونا)

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

اتهامات لمغني راب بريطاني بمعاداة السامية لتأكيده أن اليهود يستغلون الفنانين السود

عربي

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان: أربعة وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

الأردن: 14 إصابة غير محلية بـ(كورونا)

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد

رئيس البرلمان الكويتي يكشف عن آخر الأنباء حول صحة أمير البلاد

العراق يفرض حظر تجوال شاملا خلال عيد الأضحى

العراق يفرض حظر تجوال شاملا خلال عيد الأضحى