مباحث المرور بغزة تضبط خمس درجات نارية مسروقة

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت مباحث المرور خلال الأسبوع الماضي خمس دراجات نارية مسروقة من نوع حلاوة تايجر بالتعاون مع مباحث غزة والوسطى ورفح.



وتابعت مباحث المرور الإشارات الواردة من ضباط المباحث حول وجود شبه عن سرقة تلك الدرجات النارية.



وعلى الفور، توجه ضباط مباحث المرور للتأكد من الشاصي الخاص بتلك الدراجات النارية، وبعد التأكد من أرقامها تبين أنه يوجد شكوى خاصة بكل دراجة نارية.



وعليه تم تحويل الدراجات النارية المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.