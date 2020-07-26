هندسة المتفجرات بـ(خانيونس) تعاين ثلاثة أجسام متفجرة قديمة

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رام الله - دنيا الوطن

عاين قسم هندسة المتفجرات التابع لإدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات ثلاثة أجسام متفجرة قديمة بعد وصول إشارة من عمليات الشرطة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأشارت شرطة هندسة المتفجرات إلى أن طواقها تحركت للمعاينة ، حيث تم معاينة صاعق قذيفة أنيرجا شرق خانيونس.



وأوضحت أن طواقمها عاينت قذيفة هاون بمنطقة عبسان الجديدة، وقذيفة دبابة عيار 80 ملم بالقرب من مسجد حليمة بمنطقة السكة، لافتة إلى نقل هذه الأجسام إلى مكان آمن بسلام.