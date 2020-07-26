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شؤون فلسطينية

صور: كلية الرباط تشرع بالمرحلة الثانية لقبول الطلبة الجدد بغزة

صور: كلية الرباط تشرع بالمرحلة الثانية لقبول الطلبة الجدد بغزة
رام الله - دنيا الوطن
شرعت كلية الرباط الجامعية في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، صباح اليوم الأحد، في المرحلة الثانية من مراحل قبول الطلبة المتقدمين للدراسة فيها خلال العام الدراسي الجديد 2020_ 2021م.

ونُظمت مرحلة الاختبارات العملية بحضور عميد الكلية د. ناصر سليمان ولجان من دائرة الشؤون القانونية في مكتب وزير الداخلية ومكتب المراقب العام وهيئة التنظيم والإدارة، وعدد من ضباط كلية الرباط للإشراف علي سير وسلامة الاختبارات للطلبة الجدد.

وفي هذا الصدد، قال عميد الكلية د. ناصر سليمان إن الكلية بدأت باستقبال الطلبة الجدد لاجتياز المرحلة الثانية وهي مرحلة كشف الهيئة واختبارات اللياقة البدنية".

وأضاف العميد سليمان أن 653 طالباً سجلوا للالتحاق بالكلية لهذا العام حيث ستقوم اللجان المكلفة بمقابلة 100 طالب يوميًا على مدار هذا الأسبوع، وسيتم استئنافها بعد إجازة عيد الأضحى بكشف ملحق لمن لم يلتحق في الأيام الأولى بالفحص.

وأوضح أن التسجيل الأوّلي للالتحاق بالكلية مستمر حتى الأربعاء 28 يوليو الجاري، وفق الآلية المُعلن عنها مسبقاً.

وذكر أنه سيتم اختيار 50 طالبًا لدفعة بكالوريوس العلوم الشرطية والقانونية و30 طالبًا لدفعة بكالوريوس العلوم البحرية بعد اجتيازهم كافة الإجراءات اللازمة وبمعدلات علمية حسب شروط وزارة التربية والتعليم.

وبيَّن أن اللجان متخصصة في كشف الهيئة وسلامة النطق والطول لينتقل الطالب إلى اختبارات اللياقة البدنية، والتي تنقسم إلى "الوثب والمعدة والتعلق وضغط الصدر والجري لمسافات طويلة".

ولفت عميد كلية الرباط إلى أن المرحلة الثانية تشمل ست لجان خاصة في اختبار اللياقة البدنية، تبدأ بلجنة الاستقبال ووظيفتها استقبال الطلبة وإعطائهم رقم خاص ليمروا على باقي اللجان.

ونوه العميد سليمان إلى أن الطلبة الناجحين في هذه الاختبارات سينتقلون إلى مراحل أخرى تشمل "الفحص الطبي، واختبار الثقافة واختبار المقابلة الشخصية أمام لجنة من قادة الأجهزة الأمنية".

وأضاف أن هناك ازدياداً لافتاً هذا العام في إقبال الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة، على الالتحاق بكلية الشرطة.







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