الدفاع المدني يُخمد حريق اندلع في (بركس) شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

تمكنت طواقم الدفاع المدني في غزة، اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع داخل (بركس) شمالي القطاع.



وذكر الدفاع المدني في بيت لاهيا، أن طواقمه أخمدت حريقاً داخل مصنع للبلاستيك قرب محطة حمادة للغاز على شارع صلاح الدين.



وأشار في بيان له، إلى أن الحريق رغم تسببه بخسائر مادية إلا أنه لم تُسجيل أي إصابة بشرية.



وكان الدفاع المدني قد سيطر الخميس الماضي على حريق داخل أرض زراعية بمنطقة "زمو" شمال شرقي قطاع غزة، دون إصابات.