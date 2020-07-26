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  • الخارجية: 199 وفاة و3890 إصابة بـ(كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

شؤون فلسطينية

الخارجية: 199 وفاة و3890 إصابة بـ(كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم

الخارجية: 199 وفاة و3890 إصابة بـ(كورونا) في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 199 حالة وفاة (1 أمريكا، 1 السعودية) ،3890 إصابة (34 امريكا)، و1644 حالة تعافي في صفوف جالياتنا في العالم.

أضافت الخارجية عبر التقرير الصادرعنها اليوم ‏‏‏الاحد 26 تموز‏ 2020: " افادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) في صفوف الجالية في ولاية لوس انجلوس للمواطن مازن الدغلاوي (61) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 69 حالة". 

واكملت: كما افادنا الفريق بتسجيل 34 إصابة جديدة في صفوف الجالية في كل من متشيغن و اوهايو وشيكاغو ونيوجرسي و دالاس، ليرتفع عدد الإصابات الى 2150 إصابة.

وكشفت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بسبب فيروس (كورونا) في صفوف الجالية للمواطنة مجدية احمد خليل العف (69) عاما، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 57.

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