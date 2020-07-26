حماس تُعلن إصابة رئيسها بالخارج ماهر صلاح بفيروس (كورونا)

الدكتور ماهر صلاح رئيس حركة حماس في الخارج

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، إصابة رئيس الحركة في الخارج ماهر صلاح بفيروس (كورونا).



وأفادت الحركة أن القيادي صلاح أصيب بـ(كورونا) نتيجة مخالطته عددًا من المصابين، فيما قام بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي.



وأكدت الحركة أن صحته جيدة، ويمارس أعماله من منزله.