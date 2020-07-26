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جامعة القدس تعلن عن آلية استثنائية لتقسيط اقساط الطلبة الجدد والحاليين

جامعة القدس تعلن عن آلية استثنائية لتقسيط اقساط الطلبة الجدد والحاليين
رام الله - دنيا الوطن
انطلاقاً من دور جامعة القدس كأكثر الجامعات العربية مسؤولية تجاه مجتمعها، ونظراً للظروف الاقتصادية الإستثنائية التي تواجه قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، تعلن جامعة القدس عن إمكانية الرسوم الدراسية للطلبة الجدد والحاليين، وذلك من خلال مجموعة من الاتفاقيات التي نجحت الجامعة بإبرامها مع البنوك والمصارف العاملة في فلسطين، ستقوم البنوك بموجبها بمنح قروض للطلبة يتم تسديدها بأقساط شهرية ميسرة، دون تحمل الطلبة اي فوائد او عمولات، حيث ستتحمل جامعة القدس كل ما يترتب على تلك القروض من رسوم او فوائد بنكية بمختلف اشكالها، وذلك وفقاً لهذه الإتفاقيات، والتي تشمل البنوك والمؤسسات المصرفية التالية:

البنك العربي: قرض من خلال البنك العربي بدون فوائد لغاية 12 شهرا قابل للتجديد.

بنك فلسطين: قرض من خلال بنك فلسطين لمدة 6 شهور قابل للتجديد، وتتحمل الجامعة الرسوم والفوائد البنكية.

البنك الإسلامي الفلسطيني: تسديد القسط الجامعي من خلال البنك الاسلامي الفلسطيني بموجب إتفاقية تقسيط الخدمات التعليمية لغاية 12 شهر، مع تحمل الجامعة كامل الرسوم البنكية.

البنك الإسلامي العربي: تسديد القسط الجامعي من خلال البنك الاسلامي العربي بموجب اتفاقية تقسيط الخدمات التعليمية لغاية 12 شهر، مع تحمل الجامعة كامل الرسوم البنكية.

صندوق الأفق للتمكين الطلابي: قرض بدون فوائد لغاية 12 شهرا من خلال صندوق الأفق للتمكين الطلابي ينفذ من خلال البنك الوطني. 

وتدعو جامعة القدس الطلبة وذويهم الراغبين بالإستفادة من هذه التسهيلات التي توفرها هذه الإتفاقيات، التواصل مع الدائرة المالية في الجامعة عبر البريد الالكتروني التالي:

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