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إسرائيل تعلن طبيعة عمل معابر غزة والضفة خلال أيام عيد الأضحى

إسرائيل تعلن طبيعة عمل معابر غزة والضفة خلال أيام عيد الأضحى
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات في إسرائيل أقرت بعض التغييرات على نشاط معابر الضفة الغربية وقطاع غزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت تلك الوسائل إن معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة سيعمل كالمعتاد خلال عيد الأضحى، ما عدا يوم الأحد 2 آب (أغسطس)، حيث سيتم إغلاقه، وإعادة فتحه في اليوم التالي.

كما سيعمل معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع خلال عطلة فترة العيد، من أجل الحالات الإنسانية وإنقاذ الأرواح فقط، دون أي تغيير في ساعات العمل، بحسب ما أعلنته السلطات الإسرائيلية.

وبشأن معابر الضفة، فإنه عشية حلول عيد الأضحى (يوم الخميس) ستعمل معابر المشاة التالية: جلمة، وطولكرم، وقلقيلية، ونعلين، وترقوميا والظاهرية، حتى الساعة الواحدة ظهرًا، بينما سيكون معبر موديعين ومعبر جبعة مغلقين، ومعابر المشاة الواقعة في منطقة ضواحي القدس وهي قلنديا، والزيتون و300 (معبر راحيل) كالمعتاد.

أما يوم الجمعة الموافق 31/07، وهو أول أيام عيد الأضحى، فستعمل معابر الضفة الغربية على نطاق محدود كما يلي:

- معابر البضائع ومعابر المشاة ستكون مغلقة.

- معابر برطعة، النبي إلياس، نعلين ستعمل كالمعتاد وسيسمح بمرور سكان منطقة التماس وبالوصول إلى أماكن العمل في التجمعات السكانية اليهودية في الضفة، وكذلك ستعمل معابر المشاة الواقعة في منطقة ضواحي القدس وهي قلنديا، والزيتون و300 (معبر راحيل) كالمعتاد وسيتاح مرور أصحاب التصاريح سارية المفعول.

ووفق الاعلام الإسرائيلي، سيستطيع أصحاب التصاريح من نوع BMC والعاملين في المجال الطبي ممن يجوز لهم المرور عن طريق معابر السيارات، المرور كالمعتاد.

وفي يوم الأحد الموافق 02/08، وهو ثالث أيام عيد الأضحى، ستعمل كافة معابر المشاة ومعابر البضائع كالمعتاد خلال ساعات النشاط المحددة والاعتيادية، بحسب ما نقلته وسائل اعلام عبرية عن السلطات الإسرائيلية.

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