نقابة الصحفيين تبحث سبل التعاون المشترك مع شركة الاتصالات



كما بحث الجانبان آليات تنفيذ مشروع مشترك لخدمة خريجي كليات الاعلام من الجامعات الفلسطينية بهدف الارتقاء بأدائهم ودمجهم في سوق العمل.



وتطرق اللقاء إلى سبل التعاون المشترك بين النقابة وشركة الاتصالات نحو خدمة الصحفيين، خاصة العاملين داخل المؤسسات الإعلامية، إضافة إلى بحث توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.



بدوره قال نائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين الأسطل، إن شركة الاتصالات من الشركات الوطنية التي يحتذى بها والتي تخدم بشكل دائم شرائح واسعة من سكان القطاع ، من أجل النهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية.



من جانبه ثمن المهندس أبو نحلة الدور البارز لنقابة الصحفيين الفلسطينيين خدمة المجتمع الفلسطيني، وأبدى سعادة للتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين خلال المرحلة المقبلة.



وفي ختام الزيارة قدم الوفد درعاً لتكريم أبو نحلة وتهنئته بتعينيه مديراً لإقليم غزة في شركة الاتصالات " بالتل".



وشارك في اللقاء عضو الأمانة العامة رامي الشرافي والمدير الإداري والمالي لصحيفة الحياة الجديدة معين أبو رزق وعدد من الصحفيين والصحفيات.



رام الله - دنيا الوطنبحث وفد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين برئاسة نائب النقيب الدكتور تحسين الأسطل ، اليوم الأحد، مع مدير شركة الاتصالات "بالتل" محمد أبو نحلة ، سبل التعاون المشترك بين الجانبين بمدينة غزة.واستعرض اللقاء الأوضاع الإعلامية القائمة في فلسطين، وسبل تطوير الخطاب الإعلامي الفلسطيني، وطريقة تناول القضايا المجتمعية في الإعلام الفلسطيني.