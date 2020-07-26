شركة إسرائيلية ترسل أحد ابتكاراتها لمكافحة (كورونا) إلى أبوظبي





ونهاية الشهر الماضي، أعلنت شركات إسرائيلية عن إبرامها اتفاقات شراكة مع "مجموعة 42" الإماراتية، وذلك لتطوير تقنيات لمكافحة فيروس (كورونا).



وأكدت الإمارات مطلع الشهر الحالي توقيع اتفاقيتي تفاهم بين (مجموعة 42) المتمركزة في أبوظبي والمتخصصة في التقنيات الفائقة وشركتين إسرائيليتين متخصصتين في التكنولوجيا.



ونهاية الشهر الماضي، أعلنت شركات إسرائيلية عن إبرامها اتفاقات شراكة مع "مجموعة 42" الإماراتية، وذلك لتطوير تقنيات لمكافحة فيروس (كورونا).وأكدت الإمارات مطلع الشهر الحالي توقيع اتفاقيتي تفاهم بين (مجموعة 42) المتمركزة في أبوظبي والمتخصصة في التقنيات الفائقة وشركتين إسرائيليتين متخصصتين في التكنولوجيا.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة (رفائيل) الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن إرسال أحد ابتكاراتها لمكافحة فيروس (كورونا) إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة أبوظبي.أفادت بذلك نائبة رئيس قسم التطوير في الشركة الإسرائيلية في تصريحات لموقع (واي نت) الإخباري الإسرائيلي ونقلته (روسيا اليوم).