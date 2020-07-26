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حماس تستنكر اعتماد الكونغرس الأمريكي موازنة لدعم الاحتلال

حماس تستنكر اعتماد الكونغرس الأمريكي موازنة لدعم الاحتلال
عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتورة باسم نعيم
رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الدكتورة باسم نعيم تمرير الكونغرس قرار باعتماد موازنة بقيمة 38 مليار دولار لدعم دولة الاحتلال على مدار عشر سنوات.

وقال نعيم في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا القرار ليس غطاء ماليا فقط، بل غطاء سياسي أيضا، ومن أعلى سلطة تشريعية في الولايات المتحدة، لما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق شعبنا، بعضها يصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن مثل هذه القرارات وفِي هذا التوقيت بالذات يعزز منطق العربدة وانتهاك القانون الدولي الذي تنتهجه إسرائيل، حيث تخطط دولة الاحتلال لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية وممارسة التطهير العرقي لشعبنا في نكبة فلسطينية جديدة، وبذلك تنهي أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

ونوه نعيم بأن الولايات المتحدة بهذا السلوك تضع نفسها شريكا مباشرا في العدوان على شعبنا وحقوقه التاريخية، وهذا لا يخدم الاستقرار في المنطقة وحول العالم.

وطالب الولايات المتحدة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات والانحياز لصالح العدل في فلسطين التاريخية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين بالالتزام بالقانون الدولي.

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