وفاة فلسطينية بـ(كورونا) في السعودية

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت ‏وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، بفيروس (كورونا).وأفادت الخارجية بتصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية، أن الوفاة تعود للمواطنة مجدية احمد خليل العف (69) عاما، بسبب فيروس (كورونا).