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  • الخارجية: وفاة الفلسطينية مجدية العف (69) عاماً بالسعودية متأثره بـ(كورونا)

شؤون فلسطينية

وفاة فلسطينية بـ(كورونا) في السعودية

وفاة فلسطينية بـ(كورونا) في السعودية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ‏وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، بفيروس (كورونا).

وأفادت الخارجية بتصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية، أن الوفاة تعود للمواطنة مجدية احمد خليل العف (69) عاما، بسبب فيروس (كورونا).






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