ترامب: إدارة أوباما وبايدن الأكثر فساداً في التاريخ

هذا وظهر إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي ترامب ونائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب، في برنامج "عالم واترز"، السبت، على "فوكس نيوز" Fox News، وانتقد المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة، بايدن، لعدم تلقيه أسئلة صعبة من الصحافة، واصفاً إياه بأنه "متغطرس"، وقال إنه يسخر من الانتخابات الرئاسية.والسبت، عاد الرئيس الأميركي، ترامب، إلى التذكير بما كان وصفه سابقاً بجريمة العصر السياسية، في إشارة إلى ما أشيع عن تجسس إدارة الرئيس السابق، أوباما، على حملته الانتخابية.وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في (تويتر): "إذا أوباما وفريقه المنحط تجسسوا علي، وقد فضح أمرهم، إلا أن القضية فتحت وأغلقت دون شيء يذكر!".وكان ترامب اتهم في وقت سابق سلفه بارتكاب خيانة، فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم اتصالات حملة ترامب 2016 مع روسيا.وأثار الرئيس الجمهوري وحلفاؤه منذ فترة طويلة مسألة انحياز عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لفريق أوباما في استهداف حملة ترامب لعام 2016 كجزء من التحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية، والذي تولى إدارته المستشار الخاص السابق، روبرت مولر.يذكر أن هذا التحقيق طارد ترامب خلال أول عامين له في المنصب في حين كان الأخير يسخر منه بانتظام، واصفاً إياه بـ "مطاردة الساحرات".