الطائرة البرمائية "أيه جي 600" صينية الصنع تنجح في رحلتها الأولى فوق البحر

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رام الله - دنيا الوطن

نجحت الطائرة البرمائية الكبيرة "أيه جي 600" التي طورتها الصين محليا في رحلتها الأولى فوق البحر صباح اليوم الأحد في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين، حسبما أعلن مطورها.



وقالت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك)، وهي شركة مملوكة للدولة لصناعة الطائرات، إن الطائرة أقلعت من البحر قبالة ساحل تشينغداو في الساعة 10:18 صباحا وأكملت الرحلة التجريبية بعد تحليق لمدة 31 دقيقة تقريبا.



وأضافت أفيك أن الرحلة الأولى الناجحة من البحر هي خطوة رئيسية إلى الأمام في تطوير هذه الطائرة البرمائية الكبيرة بعد رحلتها الأولى في عام 2017 وإقلاعها الأول من خزان مياه في عام 2018.