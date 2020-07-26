دولي

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)

الحكومة الإسرائيلية تصادق على منحة (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على خطة مساعدات اقتصادية بقيمة 6.5 مليون شيكل (1.90 مليار دولار) لدعم الإسرائيليين، في مواجهة تبعات تفشي أزمة (كورونا). 

وبحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن كل إسرائيلي فوق عمر 18 عامًا، سيحصل على مبلغ 750 شيكل (219 دولار)، شريطة ألا يكون دخله السنوي يتعدى 640 ألف شيكل (نحو 187 ألف دولار). 

كما ذكر موقع كالكاليست الاقتصادي، أن كبار موظفي القطاع العام الذين يحصلون على أكثر من 30 ألف شيكل شهريا (نحو 12448 دولارا)، لن يحصلوا على المنحة. 

وسيتلقى الآباء 500 شيكل (146 دولار) عن كل طفل لديهم حتى الطفل الثالث، أي أن أسرة مكونة من أبوين وثلاثة أطفال أو أكثر ستحصل على 3 آلاف شيكل (877 دولار)، بحسب المصدر ذاته، فيما سيحصل على منحة مزدوجة، أولئك الذين يحق لهم الحصول على إعانات من الدول، كذوي الاحتياجات الخاصة. 

وقدرت الصحيفة أن يتم بدء صرف المنح الأسبوع المقبل، بعد تمرير الخطة التي باتت تسمى "منحة لكل مواطن" في الكنيست (البرلمان) بالقراءات الثلاث. ومن المقرر أن يتم طرح الخطة التي سبق وأعلنها نتنياهو منتصف الشهر الجاري، لمصادقة الكنيست الإثنين كمشروع قانون. 

وعلى صعيد متصل، خفضت الحكومة تشكيلة "المجلس الوزاري المصغر لشؤون (كورونا)" ليضم كل من رئيس الحكومة، رئيس الحكومة البديل، وزير الصحة، وزير الامن الداخلي، وزير الخارجية، وزير العلوم والتكنلوجيا، وزير القضاء، وزير الاقتصاد والصناعة ووزير الداخلية.

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